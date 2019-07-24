Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de hudut karakolu askerlerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak istediği sırada yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişiden 1'i tutuklandı
Edirne merkeze bağlı Doyran Köyü'nde hudut karakolu ekiplerince Askeri Yasak Bölge içerisinde 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
FETÖ/PDY İLE BAĞLANTILARI ÇIKTI
Jandarmaya teslim edilen 2 kişinin yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan İ.O., E.A. ve G.A. oldukları belirlendi.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
İ.O. ve G.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.
DHA