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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de hudut karakolu askerlerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak istediği sırada yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişiden 1'i tutuklandı

24 Temmuz 2019, Çarşamba 18:06
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Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne merkeze bağlı Doyran Köyü'nde hudut karakolu ekiplerince Askeri Yasak Bölge içerisinde 2 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

FETÖ/PDY İLE BAĞLANTILARI ÇIKTI

Jandarmaya teslim edilen 2 kişinin yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY ile bağlantısı bulunan İ.O., E.A. ve G.A. oldukları belirlendi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

İ.O. ve G.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürerken, adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

DHA

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