Dünya Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı

Dünya

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

10 Ocak 2022, Pazartesi 14:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hudut kartalları teröre ve teröriste geçit vermiyor. Güvenlik güçleri İpsala'da, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Ünsal YÜCEL/DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Metaverse'te sanat nasıl yapılacak?
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Kazakistan: Astana nasıl Nur-Sultan oldu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Omicron ve üniversiteler
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Belçika da karantina süresini kısalttı! 10'dan 7 güne indirildi