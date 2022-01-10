Hudut kartalları teröre ve teröriste geçit vermiyor. Güvenlik güçleri İpsala'da, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

Ünsal YÜCEL/DHA