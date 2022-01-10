Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı yakalandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
10 Ocak 2022, Pazartesi 14:48 Son Güncelleme:
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Hudut kartalları teröre ve teröriste geçit vermiyor. Güvenlik güçleri İpsala'da, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi K.K.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Ünsal YÜCEL/DHA
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