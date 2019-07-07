Yaklaşık 10 milyon seçmenin bulunduğu Yunanistan'da, saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemi 19.00'a kadar devam edecek. Toplam 59 seçim bölgesinde kurulan 21 bin 478 sandıkta oy kullanma işlemi yapılıyor.

Normal tarihinden yaklaşık 4 ay önce düzenlenen erken seçime 20 siyasi parti katılıyor. Yüzde 3 barajının uygulandığı seçimde, partiler Meclisteki 300 sandalye için yarışıyor.

KATILIM ORANININ DÜŞÜK KALMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Seçimler, ülkede 1928'den bu yana ilk kez yaz aylarında, aşırı sıcaklar altında gerçekleştiriliyor. Atina'da hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıkarken, katılım oranının düşük kalmasından endişe ediliyor.

Yunanistan Başbakanı ve SYRIZA lideri Aleksis Çipras, oyunu başkent Atina'nın Kipseli semtinde kullandı. Ardından gazetecilere açıklama yapan Çipras, seçmenlere seçimlere katılım çağrısında bulundu.

"HAVA ÇOK SICAK OLMASINA RAĞMEN 20 DAKİKALARINI AYIRSINLAR"

Halkın gelecek 4 yıl için ülke adına karar vereceğini belirten Çipras, "Halkımıza oy kullanmaları için sandığa gelmeleri çağrısında bulunuyorum. Hava çok sıcak olmasına rağmen 20 dakikalarını ayırsınlar. Ülkemizin geleceği için bu kritik kararı vermek üzere sandıklarda hazır bulsunlar." ifadelerini kullandı.

Çipras, seçim sonuçları için iyimser ve kararlı olduğunu ifade ederek, "Özellikle gençlere seslenmek istiyorum. Ülkemizde devrimi ve değişimi gerçekleştiren gençler, hayatları ve ülkenin geleceğiyle ilgili bu kritik kararı başkalarına bırakmasın." diye konuştu. (AA)