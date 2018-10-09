Yunanistan'da savaş sirenleri çalacak

Yunanistan tarihinin en büyük askeri tatbikatı 'Parmenion 2018' kapsamında, bugün ülke genelinde 60 saniye boyunca savunma sirenleri çalacak.

09 Ekim 2018, Salı 19:49
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Yunanistan Milli Savunma Bakanlığı sirenlerin tatbikat çerçevesinde deneme amaçlı çalacağını, halkın endişelenmesini gerektiren bir durum olmadığını açıkladı.

Başlangıçta yükselip alçalacak olan siren sesi yüksek bir ses tonunda sabitleşip susacak. Parmenion 2018 askerî tatbikatı 12 Ekim’de Meriç bölgesinde tamamlanacak. Yunanistan Milli Savunma Genelkurmay Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tatbikatta Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri katılıyor.

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