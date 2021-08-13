Dünya Yunanistan'da yangınlar kontrol altına alındı

Yunanistan'da yangınlar kontrol altına alındı

Dünya

Yunanistan'da yangınlar kontrol altına alındı

Son dakika... Günlerdir yangınların devam ettiği Yunanistan'da tüm yangınların kontrol altına alındığı belirtildi.

13 Ağustos 2021, Cuma 10:23 Son Güncelleme:
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Yunanistan'ı günlerdir etkisi altına alan ve yüz binlerce dönüm orman ve tarım arazisinin küle dönmesine yol açan tüm yangınlar kontrol altına alındı.

AFP'de yer alan son dakika haberine göre Yunanistan'ı günlerdir etkisi altına alan ve yüz binlerce dönüm orman ve tarım arazisinin küle dönmesine yol açan tüm yangınlar kontrol altına alındı.

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