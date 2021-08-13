Yunanistan'da yangınlar kontrol altına alındı
Son dakika... Günlerdir yangınların devam ettiği Yunanistan'da tüm yangınların kontrol altına alındığı belirtildi.
13 Ağustos 2021, Cuma 10:23 Son Güncelleme:
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Yunanistan'ı günlerdir etkisi altına alan ve yüz binlerce dönüm orman ve tarım arazisinin küle dönmesine yol açan tüm yangınlar kontrol altına alındı.
AFP'de yer alan son dakika haberine göre Yunanistan'ı günlerdir etkisi altına alan ve yüz binlerce dönüm orman ve tarım arazisinin küle dönmesine yol açan tüm yangınlar kontrol altına alındı.
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