Yunanistan'ı günlerdir etkisi altına alan ve yüz binlerce dönüm orman ve tarım arazisinin küle dönmesine yol açan tüm yangınlar kontrol altına alındı.

AFP'de yer alan son dakika haberine göre Yunanistan'ı günlerdir etkisi altına alan ve yüz binlerce dönüm orman ve tarım arazisinin küle dönmesine yol açan tüm yangınlar kontrol altına alındı.