Yunanistan'dan insanlık dışı hareket: 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Konuyla ilgili Edirne Valiliği'nden de açıklama yapıldı.
02 Şubat 2022, Çarşamba 13:30 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tarih: 2.2 2022 Yer: İpsala Yunanistan Sınırı... Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.
BAKAN SOYLU 2 GÜN ÖNCE UYARMIŞTI
Bakan Soylu, 2 gün önce sosyal medya hesabından "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" mesajını paylaşmıştı.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1488819027095048193