Türkiye Yunanistan’dan Türk yelkenlisine taciz! Elleri sürekli silahtaydı…

Yunanistan’dan Türk yelkenlisine taciz! Elleri sürekli silahtaydı…

Türkiye

Yunanistan’dan Türk yelkenlisine taciz! Elleri sürekli silahtaydı…

Ege Denizi’nde sık sık Türk balıkçı teknelerini taciz eden Yunan askeri güçleri bu kez bir Türk yelkenlisini durdurarak aradı.

01 Ekim 2021, Cuma 09:13 Son Güncelleme:
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AB’nin üye ülkelerin sınırlarını korumak için oluşturduğu FRONTEX gücüne ait Portekiz bayraklı tekneyle, M/Y Dardanelles’i durduran Yunan deniz komandoları elleri sürekli silahlarında, teknenin kapalı bölümlerini aradı. Assos açıklarında durdurdukları tekneye çıkan 2 Yunan deniz komandosu, insan kaçırdıklarından şüphelendiklerini belirterek arama yapacaklarını belirtti.

ZORLA ARADILAR

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’ın haberine göre; Teknenin kaptanı Emre Aksoy ise herhangi bir ihbar olmadan yapılan aramanın uluslararası kurallara aykırı olduğunu söyleyerek, Türk bayraklı teknede arama yapılması için Türk yetkililerinden izin alınmasını talep etti. Yunan subay ise, direnişle karşılaşırlarsa sert karşılık verecekleri tehdidinde bulunarak, yeklenlinin kapalı bölümlerini aradı. Tekne kaptanı Emre Aksoy gergin dakikaların ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nı arayarak yaşananları anlattı.

‘ELLERİ SÜREKLİ SİLAHTAYDI’

Aksoy açıklamasında, “Yunan askerlerinin ellerinin sürekli silahlarının üzerinde olması, bizi Midilli’ye çekme tehditleri ve izinsiz kamaralara bakması tacizin boyutunu gözler önüne seriyor. Bu taciz hepimizi üzdü” dedi.  Görüntüleri çeken Uğur Turhan ise “FRONTEX teknesinin bu şekilde davranmaması gerekirdi” dedi.

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