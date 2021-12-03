Yunus Emre: İyi iletişim işletmeciliğin altın kuralı

İşletme sektöründeki altı yıldır başarılarıyla adından söz ettiren Yunus Emre İzmir’de Josephine’de yakaladığı yükselen grafiği, yeni nesil meyhane Üzüm ile sürdürüyor.

“Belirli konsepti olmayan, çalışanlarında diksiyon ve iletişim sorunu yaşayan, iyi bir mutfak, güzel bir sunum ve iyi bir sosyal medyaya sahip olamayan işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmeleri artık çok zor.” diyen Yunus Emre, mutfak ve servis çalışanlarıyla yaklaşık 60 kişilik bir ekibi yönetiyor.

Salgın sürecinin işletmeleri kötü etkilemesine rağmen geleceğe dönük yapısal ve yönetimsel adımların faydasının altını çizen Yunus Emre, işletmecilikte başarının yenilikleri izlemekten geçtiğini vurguladı.

Yurtdışındaki trendlerin de sıkı takipçisi olduğunu belirten genç girişimci, sektörde İzmir’de trend belirleyiciler arasına adını yazdırdı.

Birebir kopyalamanın kolaycılık olduğunu düşünen Emre, “Başarılı örnekleri kültürümüze ve kendimize göre yorumlamak gerekir” diye konuştu.

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