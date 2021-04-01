İtalya'nın Ancona kentinde, ailesini COVID-19 tedbirleri nedeniyle göremeyen hasta bebeği bir hemşire, böyle sakinleştirdi.

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor.

Mevcut kısıtlamalar nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde insanlar, hasta yakınlarını hastanede göremiyor, onlardan uzak kalıyorlar. Ailesinden uzak kalanlardan birisi de İtalya'daki bu 7 aylık bebekti...

İtalya'nın Ancona kentinde, anne ve babasının koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ziyaret edememesi üzerine Salesi Hastanesi'nde bir hemşire, yedi aylık bir bebeği böyle sakinleştirdi. Yürekleri ısıtan o duygusal anlar ise objektiflere böyle yansıdı.