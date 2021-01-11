Türkiye Yurt dışı kaynaklı 138 yasa dışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi

Yurt dışı kaynaklı 138 yasa dışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi

Türkiye

Yurt dışı kaynaklı 138 yasa dışı bahis sitesine Türkiye'den erişim engellendi

Çanakkale'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 138 yasa dışı bahis sitesi ve 7 müstehcen içerikli internet sitesine erişim engellendi.

11 Ocak 2021, Pazartesi 23:13 Son Güncelleme:
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Çanakkale Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siber Suçlarla Mücadele Kapsamında, kasım ve aralık aylarında yürütülen çalışmalar sonucunda yurt dışı kaynaklı 138 yasa dışı bahis sitesi ve 7 müstehcen içerikli internet sitesi belirlendi.

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Tespit edilen internet sitelerinin herkesin erişebileceği şekilde yurt içi ve yurt dışında oynatılan spor müsabakalarına dayalı, sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarının oynanmasına imkân sağlaması ve müstehcen yayınlar yaptığının tespit edilmesi üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile koordine sağlanarak, 145 internet sitesine Türkiye'den erişim engellendi. 

DHA

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