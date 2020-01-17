Yurt dışında burslu eğitim fırsatı

Öğrenciler, Amerika’dan Danimarka’ya, Almanya’dan Japonya’ya pek çok ülkedeki üniversitelerde parasız okuyabiliyor. Bunun için öncelikle yüksek not ortalaması ile iyi derecede yabancı dil bilgisi isteniyor.

Yaşam masrafları dahil

Yurtdışında yüksek lisans ve doktora her gencin hayali. Ama yurtdışındaki eğitim masraflarını ödeyemeyecek olan maddi olanakları sınırlı gençler geri adım atmak zorunda kalıyor. Fakat birçok ulusal ve uluslararası kurum, başarılı ve maddi olanakları sınırlı öğrencilere Amerika, Avrupa ülkeleri ve Uzakdoğu başta olmak üzere pek çok noktada parasız yüksek lisans ve doktora imkanı sunuyor. Burs süresi boyunca öğrencilerin aylık yaşam masrafları da ödeniyor. Yurtdışında parasız yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrenciler için burs fırsatları şöyle:

Amerika'da yüksek lisans

Fulbright Bursu, Amerika’da okumak isteyen uluslararası öğrencilerin okul ücretlerini, sağlık sigortalarını, gidiş-geliş yol ve geçim masraflarını karşılayan bir burs programı. Program kapsamında çoğu Türk öğrenci, akademisyen ve öğretmen alanları ile ilgili burslu yüksek lisans ve doktora eğitimi görüyor. Fulbright Türkiye, 2021-2022 akademik yılı yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı. Son başvuru tarihi ise 8 Nisan 2020. Bir akademik yıl için 50 bin Amerikan Doları’na kadar burs veriliyor. Amerika’ya gidiş-dönüş uçak bileti de karşılanıyor.

80 öğrenci faydalanacak

Başarılı ve maddi olanakları sınırlı öğrencilere burs sağlayan Türk Eğitim Vakfı (TEV), her yıl yaklaşık 80 gence yurtdışı burs imkanı sağlıyor. Amerika ve Batı Avrupa Ülkeleri’nde bilgisayar, biyomedikal, elektrikelektronik, iletişim ve sistem mühendislikleri ile moleküler biyoloji ve genetik, kök hücre, eğitim bilimleri, hukuk, mimarlık, işletme yönetimi, çevre yönetimi, doğal kaynaklar, teknoloji politikası ve yönetimi, sürdürebilirlik, yenilenebilir enerji kaynakları, tarımsal ve kırsal kalkınma, bitkisel biyoçeşitlilik ve ekosistem korunması, müzik ve resim alanlarında yüksek lisans bursu veriliyor. Başvurular ise 31 Ocak 2020 tarihinde sona eriyor.

TEV’in diğer yurtdışı bursları da şöyle:

Aziz Sancar onuruna doktora bursu

Fulbright Türkiye, 2015 Nobel Kimya ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın onuruna özel olarak düzenlediği bir doktora burs programı da sunuyor. Fulbright Öğrenci Programının bir parçası olan burs, 2021-2022 akademik yılına yönelik. Burs, Prof. Dr. Sancar’ın akademik danışmanlığında doktora eğitimi almak isteyen kişilere verilecek. Adaylar, aynı anda hem Fulbright Doktora Bursu’na hem de Prof. Dr. Aziz Sancar Doktora Bursu’na başvurabilecek. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2020. Aziz Sancar ve diğer Fulbright bursları ilgili detaylı bilgiye https://fulbright.org.tr web adresinden ulaşılabilir.

İsveç Enstitüsü Bursu

İsveç Enstitüsü, yüksek lisans eğitimi almak isteyen Türkiye vatandaşlarına burs veriyor. Öğrenciler, İsveç’te 2020 sonbahar yarıyılından başlayarak tam zamanlı yüksek lisans derecesi çalışmalarına katılabiliyor. Burs başvurusu 10-20 Şubat 2020 tarihleri arasında alınacak. Öğrenim ücreti, her dönem başında doğrudan İsveç üniversitelerine ödeniyor. Burs süresi boyunca aylık yaşam masrafları da karşılanıyor. Bursla ilgili detaylı bilgi https://si.se/en/apply/scholarships/ adresinden alınabilir.

Fransa Hükümeti bursu

Başvurular, 29 Mart 2020 tarihine kadar devam ediyor. Fransa’da Master2 ve belli şartlarda Master1 öğrenimi için tüm alanları kapsayan yüksek lisans bursu TEV ile Fransa Büyükelçiliği işbirliğiyle veriliyor.

FIAT-TOFAŞ burs fonu

Makine, endüstri, elektrik, elektronik, otomotiv, uçak ve işletme mühendisliği alanlarında yüksek lisans eğitimi alanlar faydalanabiliyor. Son başvuru tarihi 28 Şubat 2020.

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) bursu

Tüm mühendislik dalları, temel ve sosyal bilimler, bilgisayar bilimi ve matematik, doğa bilimi, ziraat ve orman, çevre bilimi, bölgesel planlama, sanat ve tasarım (mimarlıkla ilgili alanlar), ekonomi ve işletme, sosyal ve kültürel çalışmalar, tıp, halk sağlığı, tıbbi mühendislik, eğitim bilimleri, alman, ingiliz ve amerikan dili ve edebiyatı, psikoloji, işbirliğini geliştirme, avrupa birliği çalışmaları, Avrupa veya uluslararası hukuk alanlarında yüksek lisans öğrenimi görenler başvurabiliyor. Başvurular 28 Şubat 2020’ye kadar kabul ediliyor.

IE (Instituto Empresa) Business School Madrid bursları

Pazar araştırması ve tüketici davranışı, iş analitiği ve büyük veri, siber güvenlik, yetenek geliştirme ve insan kaynakları, global kurumsal uyumluluk, uluslararası ticaret hukuku alanlarında seçilecek adaylara yüzde 100 karşılıksız okul ücreti ile yüksek lisans bursu veriliyor. Son başvuru tarihi 31 Mart 2020.

Japonya bursu

Uluslararası Japon Üniversitesi’nde (IUJ) yüksek lisans öğrenimi için adaylar IUJ’de İşletme ve İşletme Yönetimi (MBA), uluslararası ilişkiler ve kamu politikaları alanlarında başvurabiliyor. Son başvuru tarihi 31 Mart. TEV bursları için başvuru formlarına www.tev.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Sevim BÜYÜKTAŞ DEMİR