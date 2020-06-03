Yurt dışında trafik kazası yaparsınız bu adımları izleyin

Yurt dışında herhangi bir trafik kazasına karışırsanız öncelikle sakin olun ve kaza mahallinde gerekli güvenlik önlemlerini alın. Kaza işaret üçgeninizi (ya da başka bir işareti) gelen trafiği yönlendirecek şekilde yeterli bir mesafeye yerleştirin.

Polise haber verin

Ülke mevzuatına göre polise haber verilmesi gereken bir kaza geçirdiyseniz gecikmeksizin polise haber verin. Ayrıca araç kiralama şirketinin size vermiş olduğu acil durum numaralarını mutlaka arayın.

Kaza tutanaklarını eksiksiz doldurun

Polisin tutanak düzenlemesini gerektirecek bir durum yok ise Avrupa Karşılıklı Kaza Beyanını veya Anlaşmalı Kaza Tespit Tutanağını eksiksiz doldurun. Avrupa karşılıklı kaza beyanı iki tarafa ait kişi ve araç bilgilerinin yer aldığı ve kazanın oluşumunu anlatan bir beyandır. Bir kopyanın size verildiğinden ve diğer tarafın yazdığı bilgiyi anladığınızdan emin olun. Aslında Türkiye’deki durum ile benzer diyebilirim. Talep edilmesi halinde sigorta ve sürücü belgeniz ile diğer araca ilişkin bilgi ve belgeleri karşı tarafa verin.

Kaza sonrası tutuklanırsanız ne yapmalısınız?

Gerekli durumlarda ilgili mercilerden tercüman talep edebilirsiniz. Kaza sebebiyle tutuklanmanız durumunda Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Büyükelçiliğini aramanız gerekmekte.

Sigorta şirketi hasarı ödüyor

Kendi aracınızla yurt dışına çıkmışsanız Yeşil Kart Sigortası bir sorumluluk sigortası olduğundan bir trafik kazası sonucu bir başkasına zarar vermeniz halinde zarar görenin hasarını öder. Sigortalı aracın kendi hasarını karşılamaz. Yurt dışında Türk Yeşil Kartına sahip bir aracın sebebiyet verdiği bir trafik kazasında zarar görmüşseniz talebinizi doğrudan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna iletebilirsiniz.

Instagram: Emre Ünlü