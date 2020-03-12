Yurt dışında yaşayan Türkler, koronavirüs gelişmelerini aktardı

Melih Göğebakan – ABD

Şu anda ABD'deki en acil durum ve kırmızı alarm verilmiş durumda. Koronavirüsün kaç kişide tespit edildiği tam olarak bilinmiyor. Hastalığın ne kadar yaygın olduğu, kaç eyalette kaç kişide bu virüs var böyle bir sayı vermeyi reddettiler. Mike Pence bu hafta kabaca 1.5 milyon insana test yapılacağına söz verdi. ABD Başkanı Trump, “Dikkatli ve sakin olun” çağrısında bulundu.

Yunus Dalgıç – Londra

Şu anda Londra’nın en fazla turist çeken yerlerinden biri olan London Eye’dayım. Buraya günde binlerce turist geliyor ama son dönemlerde yaşanan koronavirüs vakası turist sayısında azalmaya neden oldu. Bu bölgede şu anda ne yazık ki çok az sayıda insan var. Ülke genelinde toplam 236 kişi koronavirüs nedeniyle tedavi altında. Bunlardan maalesef 6 tanesi ölümle sonuçlandı. Bu da elbette ki turist sayısında çok ciddi anlamda düşüşe neden oldu. İngiltere bir tedavi yöntemi bulmaya çalışıyor. Hükümet 2 hafta boyunca koronavirüs testleri yapmak için yaklaşık 12 bin TL civarında para ödeme karşılığında gönüllüler arıyor. Öte yandan Edmonton, koronavirüsün görüldüğü bir bölge. Bu bölgede neredeyse İngiltere’deki Türklerin yüzde 80’i yaşıyor. Oradaki son durum hakkında ilerleyen zamanlarda bilgileri aktaracağım.

İlker Yahşi – Avusturya

Toptancılar 6 ay maske tedarik edemiyor. Ayrıca sağlık personeli korumak için satışlar yasaklandı. Hijyen malzemeleri tükendi. Üniversiteler 1 aylık tatil, okullar pazartesinden itibaren tatile çıkıyor. Şu anda Avusturya’da 308 hasta var ve karantina uygulanıyor. Alınan karara göre 100 kişiden fazla, toplantılar, konserler iptal edildi ve restoranlarda sayı kısıtlaması yapıldı. Küresel tedarik zinciri yavaşladı. Uçuşlar, seyahatler minimum seviyede devam ediyor. Telefon ve internette sıkıntı yok. Otomobil yakıt fiyatı düştü. (0,99 €) İnsanlar arasında panik görülmüyor ama herkes hazırlık yapıyor. Sağlık Bakanlığı ve Başbakan, sürekli ve düzenli olarak bilgi veriyor. Evlerde 30 günlük ilaç ve gıda stoğu yapmamız tavsiye ediliyor. Hastane ve huzur evlerinde görüşmeler kısıtlandı. Tedarikçilerin fırsatçılık yapması için ceza uygulamaları başlatıldı. Futbol maçları seyircisiz geçecek ve Viyana maratonu iptal edildi. Müzeler, sergiler ve kapandı. Çek, Slovakya ve İtalya gibi ülkelere geçişler kontrollü bir şekilde yapılıyor. 50 km trafik var.

Nurcan Çelik - Almanya Stuttgart

Stuttgart eyalet başkenti, enfeksiyon koruması nedeniyle 11 Mart Salı günü yaklaşan etkinlikler için geniş kapsamlı önlemler aldı. Stuttgart Bahar Şenliği iptal edildi. 1000'den fazla katılımcıya sahip olan etkinlikler ülke çapında yasaklandı. Belediye binasında, belediye meclisi ve komitelerinin toplantıları ve iş operasyonları için zorunlu olmayan tüm olaylar 19 Nisan 2020 tarihine kadar iptal edilecektir. Kuzey Stuttgart bölgesinde Hölderlin-Gymnasium okulu önlem olarak iki gün kapalı kaldı.

Pazartesi akşamı Stuttgart'ta bilinen 19 enfeksiyon vakası var. (03/09/2020)

Normal yaşam devam ediyor. Panik yok gibi görünse de özellikle alışveriş merkezlerinin gıda satan bölümlerinde hızla raflar boşalıyor. Halk, evine gıda stoklamaya başladı.

Metin Bayar – Kuzey Almanya

Schleswig-Holstein eyaletinde şu ana kadar enfeksiyon kapmış 27 kişi tespit edildi. 1000 kişi üstünde katılımı olan bütün etkinlikler iptal edildi. İşyerlerine tokalaşmak yasaklandı. Korona virüs (Covit- 19) hastalığının iyileşme süresi 2 hafta olduğundan dolayı 2 hafta işyerlerinin kapatılması gündemde. Rendsburg Bbz meslek okulunda bir sınıf İtalya gezisinden gelmelerinin ardından tedbir amaçlı öğretmenleri dahil olmak üzere karantina altında alındı. Bunun dışında alışveriş yerlerinde un, şeker, konserve gibi uzun vadeli saklanabilir gıdalar yok yatıyor. Dezenfektan ürünü bulmak imkansız. Buna rağmen halk arasında bir kargaşa yok. Her şey normal şekilde devam ediyor.



