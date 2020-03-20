Türkiye Yurt dışındaki Türk öğrencilerle ilgili açıklama

Yurt dışındaki Türk öğrencilerle ilgili açıklama

Türkiye

Yurt dışındaki Türk öğrencilerle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan 8 ülkede geçici olarak bulunan ve yurda dönmek isteyen öğrencilerin, başvurmaları halinde planlanan süre içinde dönüşlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı.

20 Mart 2020, Cuma 22:58 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17:00'ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu'nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız" ifadelerini kullandı.

Hayati İKİZOĞLU/ANKARA (DHA)

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