Yurt dışından gelen sürücüye 5 bin lira 'plaka' cezası

Alınan bilgiye göre, ABD'de yaşayan B.B yıllık iznini kullanmak için Keşan'a geldi.

Soyadının yazılı olduğu plakaları taktığı otomobiliyle gezintiye çıkan B.B, Tayyip Akalın Caddesi'nde polis tarafından durduruldu. Araç, incelenmek üzere Keşan Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Otomobilin tescilli plakalarını çıkartarak bagaja koyduğu, yerine ise soyadının yazılı olduğu özel plakaları taktığı tespit edilen B.B'ye 5 bin lira ceza verildi.

AA



