Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonu maktu harç tutarı yeniden belirlendi. Yurtdışı telefon kayıt harcı ne kadar oldu? İşte IMEI sorgulama ve IMEI kayıt ücreti…

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİ HARÇ BEDELİ 1500 LİRA

Buna göre; Harçlar Kanunu'na bağlı (8) sayılı tarifenin 'VIII- Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı' başlıklı bölümün (1) numaralı fıkrasında yer alan maktu harç tutarı bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.

8 KASIM'DA 500 LİRAYA ÇIKARILMIŞTI

Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı.

IMEI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

IMEI sorgulaması e Devlet ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. E Devlet sistemine şifre ve T.C bilgileriyle giriş yapan vatandaşlar, https://www.turkiye.gov.tr/imei-sorgulama adresinden IMEI bilgisini görüntüleyebilir. Cep telefonda *#06# tuşlayarak telefonun seri numarasını (IMEI numarası) tespit edilebilir.

IMEI KAYIT İŞLEMİ SÜRESİ

IMEI kayıt işleminin gerçekleştirilebilmesi için yurt dışından dönüşü 120 günü geçmemiş olan bir pasaport ve IMEI kayıt ücretinin ödenmesi gerekiyor. Eğer bu kayıt işlemi gerçekleştirilmezse akıllı telefon 120 gün içinde kullanıma kapatılıyor.