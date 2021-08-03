Türk pop müziğinin sevilen isimler arasında yer alan Yusuf Güney, ilk albümünü 12 Şubat 2009 yılında çıkardı ve bu albümdeki Heder Oldum parçası ile hem yurt içinde hem de yurt dışında en çok dinlenen şarkılar arasına girdi. Son bir haftadır devam eden orman yangınlarında söndürme çalışmalarına katılan Yusuf Güney, sabah saatlerinde göz altına alınmıştı…





YUSUF GÜNEY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Yusuf Güney, 5 Haziran 1984 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi ve aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşayan Yusuf Güney, sonrasında ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı.

İlk albümünü piyasaya Londra’da piyasaya süren Yusuf Güney, çalıştığı şirkette başarılı olması nedeniyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yaptı.

Haziran 2005’te Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasının ardından müzik dünyasına ilk adımlarını attı.

O günden bu yana beste çalışmalarını hızlandıran Yusuf Güney’in 2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de yer aldı. Yusuf Güney, Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düet yaptı ve şarkının klibinde yer aldı. Şarkı büyük beğeni kazandı ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, "Yılın Şarkısı" ödülüne kayık görüldü.

Yusuf Güney, bu başarının ardından 12 Şubat 2009 tarihinde Bir Sevda Masalı isimli ilk albümünü çıkardı. Albümün ilk video klibi, sözü ve müziği Rafet El Roman imzası taşıyan "Heder Oldum Aşkına"ya çekildi. Bu şarkı Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde 2 numaraya kadar yükseldi ayrıca Avrupa Radyo Listesi'nde 99 numarada yer aldı. Aynı yıl Mayıs ayında albümün ikinci video klibi olarak, sözü ve müziği şarkıcının kendisine ait olan "Aşkım Aşklarından Bulasın" seçildi ve bu şarkı da en yüksek olarak 6 numaraya yükseldi. Şarkıcının 10 parçadan oluşan 2. albümü Aşka İnat, 3 Mayıs 2010 tarihinde piyasaya sürüldü.

2012 yılında 3 şarkı ve 3 remixten oluşan Kader Rüzgarı isimli maksi single albümünü çıkaran Yusuf Güney, 2013’te Sevgi Arsızı albümünü, 2014’te Hazin isimli single, 2016’da Kaptan albümünü, 2018’de Yaradanım isimli single, 2019’da Çak Bi Beşlik isimli single ve 2020’de Duydun mu isimli single çıkardı.

YUSUF GÜNEY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Manavgat'taki yangın söndürme çalışmaları sırasında orman memurları ile tartıştıktan sonra yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş ettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, geceyi Taşağıl Jandarma Karakolu'nda geçirdi.

Karakolda ifadesinin alınmasının ardından Güney, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Hakkındaki soruşturmanın devam edeceği Yusuf Güney, gözaltına alındığının haber olmasının ardından Twitter'da trend topic (TT) oldu.