Yusufeli’de MHP’den AK Parti adayına destek

Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ile Yusufeli’de 2 Haziran’da yenilenecek belediye başkanlığı seçimlerine saylı günler kala MHP adayını çekerek Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti adayı Eyüp Aytekin’e destek verme kararı aldı.

MHP Artvin İl Başkanı Serdar Kılınç, yaptığı açıklamada, partisinin 31 Mart yerel seçimlerinde kendi adayı ile seçimlere katıldığını anımsatarak, Yusufeli halkının sandığa giderek bir tercihte bulunduğu belirtti.

AA