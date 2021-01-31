Yutma güçlüğü çekiyorsanız dikkat!

Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Yıldız Disfajinin nedenlerini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Yutma güçlüğü nedir?

Yutma güçlüğü (disfaji), katı veya sıvı gıda alımlarında yemek borusunda takılma hissi olarak tanımlanır. Disfaji çoğunlukla göğüs ağrısı ile birlikte olabilir. Bazı durumlarda yutma imkansız olabilir. Çok hızlı yemek yediğinizde veya yiyeceklerinizi yeterince iyi çiğnemediğinizde ortaya çıkabilen yutma güçlüğü, genellikle endişe kaynağı değildir. Ancak kalıcı disfaji, tedavi gerektiren ciddi bir tıbbi duruma işaret edebilir.

Sebepleri nelerdir?

Nörolojik nedenler: İnme, kafa travması, multipl skleroz veya demans gibi sinir sistemini etkileyen durumlar disfaji nedeni olabilir.

Kanserler: Ağız veya özofagus kanseri gibi kanserler.

Radyoterapi: Kanser tedavisi için hastanın baş - boyun bölgesine radyoterapi uygulanması, yemek borusunda iltihaplanma, sertleşmeye ve disfajiye sebep olabilir.

Disfaji belirtileri

Yutkunurken acı çekmek (odinofaji)

Yutkunamamak

Yiyeceklerin boğaza veya göğüs kemiğinin arkasına sıkışma hissi

Ağızdan devamlı salya gelmesi

Ses kısıklığı

Reflü: Mide asidi ya da içeriğinin boğaz ya da ağza gelmesi

Sık sık mide ekşimesi yaşamak

Yutma sırasında öksürme veya tıkama

Yutma sıkıntısı nedeniyle yiyecekleri daha küçük parçalara bölmek veya bazı yiyeceklerden kaçınmak

Bazen yiyeceklerin burundan geri gelmesi

Yiyecekleri yeterli derecede çiğneyememek

Bir şey yerken ya da içerken ağızdan köpürme benzeri ses gelmesi

Hangi yaşlarda ortaya çıkıyor?

Disfaji her yaşta ortaya çıkabilir, ancak daha yaşlı yetişkinlerde daha yaygındır. Yutma sorunlarının sebepleri değişiklik gösterir ve tedavi yöntemi de bu sebeplere bağlı olarak değişkendir.

Tedavisi

Bir çok tedavi yöntemi bulunan Disfaji, cerrahi olan veya olmayan durumlar içeriyor. Uzmanların çoğunlukla cerrahi yöntemi seçmemesine rağmen cerrahi müdahale gereken durumlarda oluşabiliyor.

Cerrahi olmayan tedaviler

Pnömatik genişleme: Özofagus sfinkterinin merkezine endoskopi ile bir balon yerleştirilir ve açıklığı büyütmek için şişirilir. Özofagus sfinkterinin açık kalmaması durumunda bu ayakta tedavi prosedürünün tekrarlanması gerekebilir. Balon dilatasyonu ile tedavi edilen kişilerin yaklaşık üçte birinin beş yıl içinde tekrar tedaviye ihtiyacı vardır. Bu prosedür sedasyon gerektirir.

Botoks: (botulinum toksini tip A). Bu kas gevşetici, endoskopik bir iğne ile doğrudan yemek borusu sfinkterine enjekte edilebilir. Enjeksiyonların tekrarlanması gerekebilir ve tekrarlanan enjeksiyonlar, gerekirse daha sonra ameliyatı yapmayı zorlaştırabilir.

İlaç tedavisi: Doktorunuz yemekten önce nitrogliserin (Nitrostat) veya nifedipin (Procardia) gibi kas gevşetici maddeler önerebilir. Bu ilaçların sınırlı tedavi etkisi ve ciddi yan etkileri vardır. İlaçlar genellikle yalnızca pnömatik dilatasyon veya ameliyat için aday değilseniz ve Botox yardımcı olmadıysa dikkate alınır.

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