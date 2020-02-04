Çin'in Wuhan kentinde orta çıkan koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde 64 kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla yeni hasta tespit edildi. Ölenlerin sayısı ise 425'ye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; "Coronavirüsü semptomları olmayan insanların yalnızca yüz maskesi kullanmasının virüsü yüzde 100 engelleyemez, maske tek başına yeterli olmaz, el yıkama gibi diğer önlemleri de uygulamaları gerekir" ifadeleri kullanıldı.

İşte Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarından satır başları;

Virüsle ilgili pandemi şu an için söz konusu değil. Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nden maske talebinde bulunmadı.

Virüsün yayılmasını durdurmak için gereken en önemli şey hasta insanların maske kullanması. Virüse yakalanmamış insanlar için ise sadece maske kullanımı yüzde 100 başarı sağlamaz. El yıkama gibi diğer önlemlerin de uygulanması gereklidir.

Şu ana kadar coronavirüsünde bir mutasyon mevcut değil. Oldukça sabit bir virüs.









Dünya Sağlık Örgütü "Uluslararası acil durum" ilan etmişti

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 361'e, virüs bulaşan kişi sayısı 17 bin 205'e yükselmiş, virüsün tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde ise 17 bin 300'ü aşmıştı. Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almış, Dünya Sağlık Örgütü de "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmişti.







