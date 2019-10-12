Yüz nakli ile tanınmıştı... Recep Sert, silahlı saldırıdan tutuklandı

Bilecik'te Gazipaşa Mahallesi Nişancı Sokak üzerindeki çiğ köfteci dükkanına saat 02.20 sıralarında 3 el ateş edildi. Yaralananın olmadığı saldırıda kurşunlar, dükkan ile park halindeki araçlara isabet etti.

İş anlaşmazlığı

Olaydan sonra soruşturma başlatan polis, çiğ köfteci İrfan Demir'in kentteki 4 iş yerini, Mehmet Cömert isimli kişiden devraldığını ancak ikili arasında anlaşmazlık yaşandığını belirledi.

Silahı Recep Sert ateşledi

Dükkan ve çevresindeki güvenlik kameralarında inceleme yapan polis, görüntülerden silahı Mehmet Cömert'e yakınlığı olan Türkiye'nin beşinci yüz naklinin gerçekleştirildiği Recep Sert'in ateşlediğini belirledi.

Silahla birlikte gözaltına alındı

Şüpheli Recep Sert, Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alındı. Polis, olayla bağlantıları olduğu tespit edilen eşi Esma Sert ile akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert’i de yakaladı.

Saldırıyı düzenleyip Bursa'ya döndüler

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde ifadeleri alınan Recep Sert ve eşi ile diğer 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Recep Sert'in beraberindeki Samet Sert ile birlikte kiraladıkları araçla Bilecik'e gelip, saldırıyı düzenlediği ardından da aynı araçla yaşadığı Bursa’ya döndüğü belirlendi.

Tutuklandılar

Adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.



