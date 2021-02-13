Türkiye Yüz yüze eğitime kar engeli

Yüz yüze eğitime kar engeli

Türkiye

Yüz yüze eğitime kar engeli

Zonguldak’ta, 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan yüz yüze eğitim, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle 1 gün ertelendi.

13 Şubat 2021, Cumartesi 19:33 Son Güncelleme:
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Zoguldak Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kentte yoğun kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı gibi ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel ve resmi okullarda 15 Şubat Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitimin, 1 gün süreyle ertelenmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Eğitimin aksamaması için pazartesi günü uzaktan eğitim yapılacak.

DHA

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