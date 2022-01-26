Eğitim & Kariyer Yüzde 100 başarıya yüzde 100 burs

Yüzde 100 başarıya yüzde 100 burs

Eğitim & Kariyer

Yüzde 100 başarıya yüzde 100 burs

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nin başarılı öğrencileri yüzde 100’e varan burs oranlarıyla ödüllendirdiği bursluluk sınavı, 201 bin 183 öğrencinin katılımı ile yapıldı.

26 Ocak 2022, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Bursluluk sınavına 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’nci sınıf kademesinden öğrenciler katıldı. ETA Vakfı Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdürü Enis Eryaman, gösterilen ilgiyi veli memnuniyetine bağladı. ‘Memnuniyet güvene dönüştü’ diyen Enis Eryaman, “İTÜ’nün itici gücüyle, zengin içeriğimiz ve alanında uzman öğretmenlerimizle çocuklarımıza ve geleceğimize hizmet ediyoruz. Başarılı öğrencilerin yüzde 100’e varan burs desteği, nitelikli eğitimde fırsat eşitliğini de getiriyor” dedi.

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