Yüzde 100 başarıya yüzde 100 burs

Bursluluk sınavına 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11’nci sınıf kademesinden öğrenciler katıldı. ETA Vakfı Doğa Koleji Eğitimden Sorumlu Genel Müdürü Enis Eryaman, gösterilen ilgiyi veli memnuniyetine bağladı. ‘Memnuniyet güvene dönüştü’ diyen Enis Eryaman, “İTÜ’nün itici gücüyle, zengin içeriğimiz ve alanında uzman öğretmenlerimizle çocuklarımıza ve geleceğimize hizmet ediyoruz. Başarılı öğrencilerin yüzde 100’e varan burs desteği, nitelikli eğitimde fırsat eşitliğini de getiriyor” dedi.