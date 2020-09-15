Sanat koleksiyoncusu ve girişimci Rus Leonid Mikhelson'a ait olduğu belirtilen 86 metre uzunluğunda, 16 metre genişliğindeki Cayman Adaları bayraklı mega yat, Cruise Port Limanı küçük iskeleye bağlandı.

Yata, 5 tankerle yaklaşık 3 saatte 124 bin litre yakıt ikmali ve yiyecek, içecek takviyesi yapıldı.Ağustos ve eylül boyunca Muğla'nın koylarında misafirlerini gezdiren yatın, yakıt ikmalinin ardından ilçeden ayrılacağı bildirildi.

Yatta, 6 lüks kabinde 12 kişi konaklayabiliyor, 28 kişilik mürettebat bulunuyor.Tik güverte, alüminyum üstyapı ve çelik gövdeyle üretilen yatta, konforlu seyahat için sıfır hız dengeleyiciler mevcut.Yatta ayrıca spa, sauna, asansör, helikopter iniş pisti, sinema, jakuzi daldırma havuzu, su altı ışıkları, ihale garajı ve spor salonu yer alıyor.

Dev yat marinaya sığmadı

Dünyanın en büyük mega yatlarından biri olan, yaklaşık 800 milyon dolar değerindeki Royal Romance isimli lüks yat Bodrum’a demir attı.

2015 yılında denize indirilen, içinde sinema salonu, yüzme havuzu, spa, spor salonu, gibi birçok özelliği barındıran yat, 93 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde. Yat içinde birbirinden lüks 7 kabine sahip. Yatta ayrıca helikopter pisti de mevcut. 14 kişiyi ağırlama kapasitesine sahip yatın mürettebatı ise 22 kişiden oluşuyor.

İngiliz kraliyet ailesini ağırlıyor

Cayman Adaları bayraklı olan yatın içerisinde iddiaya göre İngiliz kraliyet ailesinin olduğu öne sürüldü. Yatın içerisinde mürettebatın hummalı bir çalışma içerisinde olması da dikkatlerden kaçmadı.