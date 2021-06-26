Yüzlerce kadın ayakkabısı çalan hırsızın savunması şaşırttı

Japonya'da akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Niigata eyaletinde 139 çift kadın ayakkabısı çalan hırsız polis tarafından yakalandı. Adamın çaldığı ayakkabılar polis merkezinde çiftler halinde yere serilerek sergilenince hırsızlığın boyutunun büyüklüğü de ortaya çıkmış oldu...

Tsunehito Isobe adındaki, 47 yaşındaki hırsızın özel bir şirkette büro elemanı olarak çalıştığı ve 2 Mart tarihinde bir başka ofise girip 500 yen değerindeki sandaletleri çalarken yakayı ele verdiği açıklandı. Hırsızlığın yaşandığı yerde çalışanlar daha önce de benzer olaylar yaşadıkları için gizli kamerayla kayıt yapıyorlardı. Ayakkabı hırsızı Isobe'ninse bundan haberi yoktu. Tsunehito Isobe, polis sorgusunda suçunu itiraf ederken çocukluğundan beri kadın ayakkabılarına meraklı olduğunu, ayakkabıların özellikle 'kokularından' etkilendiğini ve bu yolla cinsel dürtülerini tatmin ettiğini anlattı.

Tsunehito Isobe'nin evinde de arama yapan polis 77'si hemşirelere ait olma üzere 139 çift çalınmış ayakkabı buldu. Adam ayakkabıların çoğunu çaldığını ancak bazılarını da ikinci el eşya satan internet sitelerinden aldığını söyledi. Yapılan aramada adamın evinde ayrıca yakasında isim yazan bir hemşire üniforması ile iki çift kadın çorabı bulundu.

Üstelik bu Tsunehito Isobe'nin ayakkabı hırsızlığından ilk yakalanışı da değildi. 47 yaşındaki adamın 2014 yılında da ayakkabı çalarken yakalandığı ve o seferki tutuklanmasında eczanelerden, hastanelerden ve yatalak hastaların kaldığı bakımevlerinden hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Güvenlik güçleri, çalınan ayakkabıların fotoğraflarını paylaşarak kendi ayakkabılarını gören kurbanları soruşturma konusunda iş birliği yapmaya çağırdı.



