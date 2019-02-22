Yüzleşme için geri sayım başladı
Kanal D’nin yeni dizisi 'Yüzleşme'nin yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı dizi, ekran yolculuğuna 5 Mart Salı günü başlayacak
“Yüzleşme”, çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender kasabasında, geçmişin sırlarının teker teker gün yüzüne çıkmasıyla birlikte hayatın bir anda değişmesini konu alıyor.
Senaryosunu Altuğ Küçük’ün kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel yapıyor.