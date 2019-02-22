Yüzleşme için geri sayım başladı

Yüzleşme için geri sayım başladı Kanal D’nin yeni dizisi 'Yüzleşme'nin yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Yiğit Kirazcı’nın paylaştığı dizi, ekran yolculuğuna 5 Mart Salı günü başlayacak