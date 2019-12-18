'Yüzüklerin Efendisi' dizisine 'aşırı kıllı' oyuncu aranıyor

'Yüzün biraz şey mi?' yazan 'Yüzüklerin Efendisi' dizisi ilanında, ork rolü için 'çok fazla kırışıklığı olan' ve 'aşırı kıllı' kişilerin arandığı belirtildi.

Mynet'te yer alan habere göçre; ajans, 'tüm yaş ve etnik gruplardan karakteristik yüze sahip ve aşırı kıllı' kişilere ve 1,52’nin altı ya da 1,95’in üstündekilere başvuru çağrısı yaptı.

'Eğer deri çanta gibi görünüyorsanız bu role uygunsunuz'

İlanda, "Eğer deri çanta gibi görünüyorsanız ya da aşırı kırışıklığınız varsa bu role uygunsunuz" deniliyor.

Orijinal film üçlemesinde; orklar, Karanlık Lord ordularının ilkel askerleriydi. Fiziksel açıdan kısa boylu olan orkların, gergin ve kıvrımlı ciltleri vardı.

Dizinin 1 milyar dolara mâl olması bekleniyor

'Yüzüklerin Efendisi' dizisinin 1 milyar dolara (yaklaşık 6 milyar TL) mâl olması bekleniyor. Dizi ana kötü karakteri canlandıracak Joseph Mawle ile Markella Kavenagh ve Ema Horvath’u bir araya getiriyor.









Olayların Orta Dünya’nın İkinci Çağı’nda geçeceği dizi hem film üçlemesinde hem de kaynak romanlarda yaşananların öncesini anlatacak.



