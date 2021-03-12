Yüzümü yap!(Oyun)

MALZEMELER

2 beyaz kağıt, keçeli kalemler, makas. / Yaş: 3-5

NASIL OYNANIR?

Kağıda farklı yüz ifadelerine uygun gözler, kaşlar ve ağızlar çizin. Her birini orantılı şekilde kesin. Diğer kağıda yüzü boş olan bir insan figürü çizin. Çocuğunuzdan bu insanın yüzünü tamamlamasını isteyin. Her tamamlanmış yüz sonrasında “Sence bu kişi şuan ne hissediyor?” diye sorun.