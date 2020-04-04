Yüzümüzü ne sıklıkta yıkamalıyız?

El yıkama alışkanlığı son günlerde bütün ilgiyi üzerine çekiyor. Ünlü isimler ellerini yıkarken kendilerini videoya çekiyor, hatta el yıkama için şarkı yazan bile var. Tüm bunlar olurken ABD'li Senatör Elizabeth Warren yüzünü yıkamadığını söyledi. Yılların 'yüzünüzü günde iki kez yıkayın' önerisi ise yeniden sorgulanıyor. Warren, Cosmolitan dergisine verdiği röportajda nemlendirici kullanmayı aksatmadığını, ancak yüzünü hiç yıkamadığını söyledi. ABD'li oyuncu Kristen Bell ise Elle dergisine verdiği röportajda yüzünü günde sadece bir kez gece yıkadığını söyledi Bell, yüzünü doğal yağlarından arındırmak istemediğini belirtti.

Su, yeterli değil

ABD'li dermatolojist Nada Elbuluk, yüzümüzü ne sıklıkla yıkamanın iyi olmasından önce yük yıkamak derken neden bahsettiğini açmak istiyor. Dermotologların bahsettiği yüz yıkama işleminde, suya ek olarak bir de temizleyici var. Güney California Üniversitesi'nden Elbuluk, "Yüzümüzde bütün gün yapılanan yağı ve kiri çıkarmaya yardımcı olacak bir şey" diyor. Suyun, kiri ve yağı tek başına çıkaramayacağı konusunda uzmanlar hemfikir.

Yıkamazsak ne olur?

New Yorklu dermotolog Meghan Feely, yüz yıkamanın tamamen bırakılması durumunda aknelerin baş göstereceği konusunda uyarıyor. Özellikle denize girilen, spor yapılan bir günün ardından yüzü yıkamak şart haline geliyor. Gün içinde hiç terlemeseniz bile, gündelik yaşantıda yapılan aktiviteler gözeneklerin dolmasına neden oluyor. Gözeneklerin ise düzenli şekilde temizlenmesi gerekiyor. Gözeneklerde biriken yağ ve tere ek olarak, çevre kirliliğine maruz kaldığımız da vurgulanıyor. Çevre kirliliği nedeniyle cilde nüfuz edenler arasında bakteriler ve virüsler de bulunabilir. Makyaj kalıntıları, kir ve yağ güne kremi gibi ürünlerin etkili çalışmasına da engel oluyor. Derimizin yılanlarda olduğu gibi 21 günde bir yenilendiğini belirten Elbuluk, cilt temiz olmazsa bu ürünlerin düzgün şekilde yok olmayacağını söylüyor.

Hangi cilt tipi ne kadar yıkamalı?

Uzmanlara göre halihazırda sivilcesi olanlar yüzünü günde iki kere yıkamalı. Karma ve kuru ciltliler ise günde bir kez yıkaması yeterli olacaktır. Çünkü yüz temizleyiciler, cildin kendi yağını da tamamen atıyor. Bu durum, kuru ciltliler için hiç de iyi değil. Uzmanlar yıpranmış ve yaşlı ciltlilere de günde bir kez yıkamalarını öneriyor.

İlgili Haberler Cilt yorgunluğunuzu gidermek için birkaç öneri



