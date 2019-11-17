Yüzündeki dev dövmeyle firar etti

Nüfusu 4.7 milyon olan Yeni Zelanda’nın en büyük bölgelerinden Waikato’nun nüfusu 472 bin. Yeni Zelanda'da, firari suçlular genellikle bölge polisinin Facebook hesabından halka duyuruluyor. Yeni Zelanda'nın en kalabalık kenti olan Waikato'da bir çete üyesi firarda. Waikato Polis Merkezi, çete üyesi 28 yaşındaki Cody Keenan’ın sabıka fotoğrafını Facebook hesabından paylaşarak '170 cm boyunda, zayıf, siyah kısa saçlı ve tehlikeli biri' uyarısında bulundu. Ancak yüzünde devasa bir dövme olan Keenan, Facebook kullanıcılarının alay konusu oldu. Yüzünün yarısı 'Güçlü melez mafya' dövmesi ile kaplı olan firarinin sabıka fotoğrafı binlerce kez paylaşıldı.

Yarım saat içinde onlarca kez paylaşılan çete üyesi Cody Keenan'a yapılan bazı yorumlar şöyle;

Onunla ilgili başka bir bilgi olmadığından emin misiniz?

Kalabalıkta fark edilmesi çok da zor olmasa gerek.

Uyardığınız için teşekkürler, yoksa ona yaklaşabilirdik.

En azından polis tarafından tanınması kolaylaştı. Aferin kardeşim.

Cody Keenan'ın 2 yıl önce çekilen bir sabıka fotoğrafı

Nehre atlamaya çalıştı

Polisler, Keenan'ın hangi suçtan arandığını söylemedi. Ancak 2018'de bir dizi suçlamalar nedeniyle mahkemesi olduğu ve mahkemeden kaçtığı belirtildi.Firari suçlu daha önce de polisten kaçarken Waikato nehrine atlamaya kalkmıştı. Olaydan günler sonra, arabasıyla kaza yapınca da tutuklanmıştı.

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