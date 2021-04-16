Magazin Yüzünden düşen bin parça

Yüzünden düşen bin parça

Magazin

Yüzünden düşen bin parça

Bir süre önce aşk acısı çektiği için İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu Mustafa Uğurlu Cihangir'de görüntülendi. Ali KESER / POSTA

16 Nisan 2021, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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65 yaşındaki Mustafa Uğurlu 2015’ten beri, adının Ayşegül olduğunu açıkladığı, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle mutlu mesut yaşıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde bu ilişki son buldu. Üç hafta önce aşk acısı çektiği için İstanbul’u terk ettiğini söyleyen oyuncu önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Yüzünden düşen bin parçaydı. Bu arada maske takmaması ve sosyal mesafeyi hiçe sayması dikkatlerden kaçmadı.

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