Yüzünden düşen bin parça

65 yaşındaki Mustafa Uğurlu 2015’ten beri, adının Ayşegül olduğunu açıkladığı, kendisinden yaşça küçük sevgilisiyle mutlu mesut yaşıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde bu ilişki son buldu. Üç hafta önce aşk acısı çektiği için İstanbul’u terk ettiğini söyleyen oyuncu önceki gün Cihangir’de görüntülendi. Yüzünden düşen bin parçaydı. Bu arada maske takmaması ve sosyal mesafeyi hiçe sayması dikkatlerden kaçmadı.