Z kuşağının kraliçesi Ariana Grande
Çocuk yıldız olarak kariyerine başlayan Ariana Grande bugün artık 228 ülkenin nüfusundan fazla takipçisi olan bir dünya yıldızı. Instagram’da 200 milyon takipçisi bulunan ilk kadın olan Ariana, sosyal medyada hayranlarına sürekli cevap yazması nedeniyle ‘Z kuşağı’nın sevgilisi.
02 Eylül 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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ABD’li Ariana Grande (27), 2010’da çocuk kanalı Nickelodeon’da ‘Victorious’ dizisiyle 17 yaşında gösteri dünyasına giriş yaptı. Fakat gönlü müzikteydi. YouTube’da şarkı söylediği videolar sayesinde albüm anlaşması imzaladı. 2013’te ilk albümünü çıkardı. Sosyal medyada hayranlarına cevap veriyor, onlara sıcak davranıyordu. Böylece Z kuşağının sevgisini kazandı.
Konsere saldırı
Feminizim ve LGBTİ’ye destek paylaşımları sayesinde 2016 ve 2019’da ‘dünyanın en etkili 100 kişisi’ listesine girdi. 22 Mayıs 2017’de İngiltere Manchester’daki konserine terör örgütü DEAŞ saldırdı. 23 kişi öldü. Ariana, kurban yakınları için verdiği bağış konserinde 23 milyon dolar topladı. Dijital platformların en çok dinlenen ismi Ariana, önceki gün de Instagram’da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın oldu.