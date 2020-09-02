Z kuşağının kraliçesi Ariana Grande

ABD’li Ariana Grande (27), 2010’da çocuk kanalı Nickelodeon’da ‘Victorious’ dizisiyle 17 yaşında gösteri dünyasına giriş yaptı. Fakat gönlü müzikteydi. YouTube’da şarkı söylediği videolar sayesinde albüm anlaşması imzaladı. 2013’te ilk albümünü çıkardı. Sosyal medyada hayranlarına cevap veriyor, onlara sıcak davranıyordu. Böylece Z kuşağının sevgisini kazandı.

Konsere saldırı

Feminizim ve LGBTİ’ye destek paylaşımları sayesinde 2016 ve 2019’da ‘dünyanın en etkili 100 kişisi’ listesine girdi. 22 Mayıs 2017’de İngiltere Manchester’daki konserine terör örgütü DEAŞ saldırdı. 23 kişi öldü. Ariana, kurban yakınları için verdiği bağış konserinde 23 milyon dolar topladı. Dijital platformların en çok dinlenen ismi Ariana, önceki gün de Instagram’da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın oldu.