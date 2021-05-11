Z kuşağının yeni gözde mesleği: Drone pilotluğu

Son dönemde yıldızı parlayan mesleklerden biri olan drone pilotluğu, Z kuşağı tarafından ilgi gören mesleklerden biri. Uluslararası İnsansız Araç Sistemleri Derneği tarafından 2013’te yayınlanan bir raporda sektörün 2025 yılına kadar 100 binden fazla yeni istihdam yaratacağı belirtilmişti. Bu sayının günümüzde 200 bin seviyelerine ulaştığını belirten Dronemarket İHA eğitmeni Şenay İnan, 2021’in ilk 4 ayında drone pilotu olmak isteyenlerden gelen talebin 2020’ye göre yüzde 40 arttığını söyledi.

iSTiHDAM ALANLARI

Lojistik l Belediyeler, valilikler, orman genel müdürlükleri

Tarım sektörü

Askeriye ve emniyet

Enerji sektörü (GES, RES ve HES projeleri)

Arama kurtarma birlikleri

İnşaat sektörü

Açık hava etkinlikleri

Spor müsabakaları spor antremanları

Düğün fotoğrafçılığı, özel çekimler