Eğitim & Kariyer Z kuşağının yeni gözde mesleği: Drone pilotluğu

Z kuşağının yeni gözde mesleği: Drone pilotluğu

Eğitim & Kariyer

Z kuşağının yeni gözde mesleği: Drone pilotluğu

Teknolojinin gelişmesiyle birçok meslek yok olurken yeni meslek grupları da hayatımıza giriyor.

11 Mayıs 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Son dönemde yıldızı parlayan mesleklerden biri olan drone pilotluğu, Z kuşağı tarafından ilgi gören mesleklerden biri. Uluslararası İnsansız Araç Sistemleri Derneği tarafından 2013’te yayınlanan bir raporda sektörün 2025 yılına kadar 100 binden fazla yeni istihdam yaratacağı belirtilmişti. Bu sayının günümüzde 200 bin seviyelerine ulaştığını belirten Dronemarket İHA eğitmeni Şenay İnan, 2021’in ilk 4 ayında drone pilotu olmak isteyenlerden gelen talebin 2020’ye göre yüzde 40 arttığını söyledi.

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