Zalim için geri sayım

Cevdet Mercan’ın yönettiği, senaryosunu Sırma Yanık’ın yazdığı “Zalim İstanbul” Kanal D’de izleyiciyle buluşacak. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in rol aldığı dizinin tanıtım filmi büyük ilgi gördü.

ANTAKYA'DAN İSTANBUL'A

Hikayesi Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesi üzerine kurulu olan “Zalim İstanbul”; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlisi olan Agah Karaçay ile yolunun kesişmesini ve sonrasında yaşanan olayları konu alıyor.