Zalim İstanbul 19. bölümde Nedim hesaplaşmaya geliyor!

Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi bomba gibi bir bölüm ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Nedim'in kendisini toparlaması ve ayağa kalkmasının ardından konağa dönen Nedim, başta Ceren olmak üzere Cenk ve Şeniz'den hesap sormaya geliyor.

Cenk korkudan ne yapacağına karar veremiyor

Yaşananları unutmadığını ve her şeyi net bir biçimde hatırladığını duyan Cenk korkudan ne yapacağına karar veremiyor. Soluğu annesi Şeniz'in yanında alan Cenk'i yine annesi telkin ediyor.

Şeniz, Agah'ın tepkisinin ardından ne yapacak?

Şeniz, Nedim'in yapmak istediklerini rahatça yapmasının bu durumun Nedim'i Agah Karaçay ile karşı karşıya getireceğini düşünmektedir. O yüzden bir nebze rahat olan Şeniz, Agah'ın tepkisinin ardından nasıl bir yol haritası çizecektir?

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