Zalim İstanbul 19. bölümde Nedim hesaplaşmaya geliyor!
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Zalim İstanbul 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Zalim İstanbul dizisinde bu hafta Nedim kendisine yapılanların hesabını sormak için konağa geri dönüyor. Ceren başta olmak üzere Cenk ve Şeniz yaptıkları kötülükleri birer birer hatırlıyor. Nedim'in yapacaklarından ise oldukça korkuyorlar. İşte Zalim İstanbul 19. bölüm fragmanı...
Pazartesi akşamları ekrana gelen Zalim İstanbul dizisi bomba gibi bir bölüm ile ekrana gelmeye hazırlanıyor. Nedim'in kendisini toparlaması ve ayağa kalkmasının ardından konağa dönen Nedim, başta Ceren olmak üzere Cenk ve Şeniz'den hesap sormaya geliyor.
Cenk korkudan ne yapacağına karar veremiyor
Yaşananları unutmadığını ve her şeyi net bir biçimde hatırladığını duyan Cenk korkudan ne yapacağına karar veremiyor. Soluğu annesi Şeniz'in yanında alan Cenk'i yine annesi telkin ediyor.
Şeniz, Agah'ın tepkisinin ardından ne yapacak?
Şeniz, Nedim'in yapmak istediklerini rahatça yapmasının bu durumun Nedim'i Agah Karaçay ile karşı karşıya getireceğini düşünmektedir. O yüzden bir nebze rahat olan Şeniz, Agah'ın tepkisinin ardından nasıl bir yol haritası çizecektir?
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