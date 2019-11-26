Zalim İstanbul 21. Bölüm Fragmanı yayınlandı.

Zalim İstanbul'un son bölümünde amcasının kalbini kıran Nedim Agah Bey'in gönlünü alabilecek mi? Cenk ile Nedim arasında soğuk savaş dönemi başlıyor. Zalim İstanbul'da bayraklar çekildi.

Nedim ve Cenk savaşı başlıyor!

Cenk, Nedim'i Cemre'ye aşık olmakla suçlar. Fakat Nedim'in verdiği cevap herkes için tokat niteliğindedir. Cemre'ye aşık olan kişinin yatalak Nedim olduğunu söyler. Tüm konuşulanları duyan Cemre yıkılır. Cenk ise Nedim ile olan savaşında galip çıkmaya kararlıdır.

Öte yandan Ceren'in planı tıkır tıkır işlemektedir. Agah Ceren'in teklifini kabul eder.

Yaşanılan durumlardan en çok rahatsız olan kişi ise Şeniz'in ta kendisidir. Agah'ı kesin bir dille uyarır. Nedim artık düşündükleri kişi değildir.

Amcasına ilk defa karşı duran Nedim, Agah'ı büyük bir şaşkınlığa uğratır. Küçük yeğeni ellerindekileri almak için geri dönmüştür. Karaçay köşkü için asıl zor günler bundan sonra başlayacaktır.

Zalim İstanbul 20. bölüm özeti

25 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlanan Zalim İstanbul'un 20. Bölümünde Nedim, başta Agah Bey olmak üzere aldığı kararlarla herkesi şaşırtmaya devam ediyor!

Nedim, herkesi şaşırtan bir olaya imza atıyor. Agah Beyin evden kovduğu Ceren'in köşke tekrar yerleşmesini sağlıyor. Agah Bey, Nedim'deki anlayamadığı değişiklik üzerine büyük şaşkınlık yaşıyor. İplerin elinden yavaş yavaş Nedim'in eline geçtiğini görüyor. Bunu da Nedim'im avukatıyla karşısına dikildiğinde anlıyor. Avukat köşkün ve şirketin tüm haklarının Nedim'e tekrar verilmesini istiyor.

Cemre ise, Nedim'in kendisini cezalandırmak için bu tavrı takındığını anlar. Katı tavrı karşısında yapabileceği bir şeyin olmadığını gören Cemre, Cenk ile birlikte köşkten taşınma aşamasına gelir. Cenk de, kendisini köşk ile tehdit eden Nedim'in savaşını kabul eder. Şeniz, tüm bu sürecin beklediği bir şekilde ilerlemesini önceden gördüğü için gardını buna göre alır.

Ceren, Nedim'in planladığı intikam planına katılarak elde edeceklerinin peşine düşer. Kovulduğu köşke patroniçe olarak dönmenin gururunu yaşar.

Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı yayınlandı.



