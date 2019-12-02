Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanı! Zalim İstanbul 21 bölüm özeti

Zalim İstanbul 21. bölüm fragmanı yayında! Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

Nedim ve Cenk savaşı başlıyor!

Zalim İstanbul 21. bölümde Ceren'in planları var. Agah Bey Ceren'in teklifini kabul ediyor.

Zalim İstanbul son bölüm... İşte detaylar...

Cenk, Nedim'i Cemre'ye aşık olmakla suçlar. Fakat Nedim'in verdiği cevap herkes için tokat niteliğindedir. Cemre'ye aşık olan kişinin yatalak Nedim olduğunu söyler. Tüm konuşulanları duyan Cemre yıkılır. Cenk ise Nedim ile olan savaşında galip çıkmaya kararlıdır.

Öte yandan Ceren'in planı tıkır tıkır işlemektedir. Agah Ceren'in teklifini kabul eder.

Yaşanılan durumlardan en çok rahatsız olan kişi ise Şeniz'in ta kendisidir. Agah'ı kesin bir dille uyarır. Nedim artık düşündükleri kişi değildir.

Amcasına ilk defa karşı duran Nedim, Agah'ı büyük bir şaşkınlığa uğratır. Küçük yeğeni ellerindekileri almak için geri dönmüştür. Karaçay köşkü için asıl zor günler bundan sonra başlayacaktır.

Zalim İstanbul 22. bölüm fragmanı merakla bekleniyor...

Zalim İstanbul 20. Bölüm! Nedim, planlarını uygulamaya geçiyor!

Planları doğrultusunda Ceren'i köşke getiren Nedim, Agah'ın sert tavrıyla karşılaşır. Ancak Agah yeğeninden hiç ummadığı bir tepki alır. Nedim, oyunu en kirli şekilde oynamaya kararlıdır. Ceren'in bundan böyle yanlarında kalacağını söyler. Şaşkına dönen Agah ne diyeceğini bilemez. Çünkü köşk onun olduğu kadar Nedim'indir de aynı zamanda.

Nedim, Cemre ve Cenk ile de bir konuşma gerçekleştirir. Cemre, Nedim'in tüm bu yaptıklarına inanamaz.

En büyük darbesini ise en sona saklamıştır. Agah ve Şeniz bunu duyunca şok geçirir. Çünkü Nedim, köşk ve tüm şirketi amcasından geri almak istemektedir.

Nedim şirketi geri alacak mı?

Zalim İstanbul 21. bölüm 2. fragmanı izle





Zalim İstanbul 21. bölüm 1. fragmanı izle





Zalim İstanbul 22. bölümde neler olacak?

Zalim İstanbul 21. bölüm ile bu akşam Kanal D ekranlarında olacak.

Zalim istanbul 22. bölüm fragman ne zaman yayınlanacak?