Zalim İstanbul'un hayranlarının merakla beklediği tanıtım, büyük heyecan yarattı.

Zalim İstanbul, Karaçay Köşkü’nde geçen tanıtım filmiyle yeni sezonda da iddialı olduğunun sinyallerini verdi.

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizi, Eylül ayında 10’uncu bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

ZALİM İSTANBUL'DA SIRLAR NE ZAMAN AÇIĞA ÇIKACAK?

Usta oyuncuların yanı sıra genç ve başarılı oyuncuları da kadrosunda barındıran, her bölümünde nefes kesen olaylara sahne olan Zalim İstanbul’da sırların ne zaman ortaya çıkacağı merakla bekleniyor.

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