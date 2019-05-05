Felç geçirdikten sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan Nedim karakterini oynayan Berker Güven'in rolününün gerçekliğini bozmamak adına aylardır hiçbir yerde görünmek istemediği ortaya çıktı.

Bu nedenle oturduğu Kadıköy'den setin bulunduğu Kuzguncuk'a sabahın çok erken saatlerinde gidiyor. Yürürken, araç kullanırken ya da bir davette eğlenirken görülürse Nedim karakterinin gerçekliğini yitireceğini düşünüyor.

OSCAR KAZANMIŞTI

Rahatsızlık ya da kaza sonucu felç geçirmiş kişilerle ve onların doktorlarıyla 6 aydır bir araya gelerek rolüne hazırlanan Berker Güven sete gidince tekerlekli sandalyeye oturuyor. Ve hiç ayrılmıyor. Birçok işini sandalyeyi kullanarak yapmaya çalışıyor.

Berker Güven'in performansı sosyal medyanın da dikkatini çekti.

Genç oyuncu, 1990'da vizyona giren ve gişe rekorları kıran 'Sol Ayağım' filminin dünyaca ünlü İngiliz oyuncusu Daniel Day Lewis'e benzetildi. Daniel Day Lewis bu filmdeki rolüyle 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar kazanmıştı.

OSCAR KAZANDIRAN ROL

'Sol Ayağım'da tekerlekli sandalyeye mahkum ressam Christy Brown'u oynayan Daniel Day-Lewis bir röportajında şunları söylemişti: ''Rolüme hazırlanmak için tekerlekli sandalyeden 8 ay boyunca kalkmadım.Günlük hayatımda çoğu zaman yürümedim bile, onu kullandım.''

PAZAR POSTASI



