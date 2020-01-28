Zam alamayan işçiler belediyeyi bastı

CHP'li Çankaya Belediyesi’nde işçiler belediye binasını bastı. CHP’li Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in haklarını vermediğini söyleyen yüzlerce işçi, iş sağlığını tehdit eden durumlarda çalıştıklarını söyledi. Zam alamadıkları için eylem yapan işçiler zor şartlarda çalıştıklarını ifade ettiler.

Çankaya Belediyesi'nin içinde istedikleri zammı almak için toplanan işçiler, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'ı da protesto etti. Giyinme, dinlenme ve barınma yerlerinin barakadan bozma olduğunu ve hem hayati hem de sağlık açısından tehdit oluşturduğunu söyleyen işçiler, çalışma koşullarının yenilenmesini istediler. Ağır koşullar altında çalıştıklarını da belirten işçiler, iki kişinin yapacağı işin bir kişiye yüklendiğini söyledi.

Çöpler toplanmadı

9 Ağustos 2019'da Çankaya Belediyesi bünyesindeki Çanpaş AŞ'de çalışan bin 250 işçi, belediye ile üye oldukları DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerini protesto ederek eylem kararı almıştı.

Gece yarısı iş bırakan işçiler Çankaya bölgesindeki çöpleri toplamayarak, belediyenin Mühye'deki (Yeşilkent Mahallesi) şantiyesinde eyleme başlamıştı.



