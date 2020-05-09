Zaman ayarlı tweet özelliğini bazı kullanıcılar için aktif edildi

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, atacakları tweet için özel bir gün ve saat belirleyebilecek. Bunun yanı sıra Zaman Çizelgesi pencerenize giderek bütün zaman ayarlı tweet'lerinize erişim sağlayabileceksiniz. Bununla birlikte zaman ayarlı tweet atma özelliğinin şu anda yalnızca belirli kişiler tarafından kullanılabildiği belirtiliyor.

Özellik, kullanıcıların belirlediği bir tarih ve saatte tweet atmalarını üçüncü parti bir uygulamaya gerek kalmadan gerçekleşmesini sağlıyor. Bunun yanı sıra oluşturulan zaman çizelgesi ile birden fazla tweeti de planlamak mümkün olacak. Özelliğin test için mi aktif edildiği yoksa tüm kullanıcıları mı kapsadığı henüz bilinmiyor.

Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde kullanıcıların bir tweetin tüm retweet‘lerini görmelerini sağlayan yeni bir özelliği test etmeye başlamıştı. Kullanıcıların genellikle anlık haber alma kaynaklarından biri haline dönüşen sosyal medya platformu Twitter, kullanıcıların yorum içeren ve içermeyen tüm retweet’leri görmesine yarayacak bir özelliği ürün sorumlusu Kayvon Beykpour doğrulamıştı.

Twitter’ın küresel güvenlik politikasından sorumlu olan isim Sunita Saligram, insanların tweet atmadan önce davranışlarını ve dillerini yeniden düşünmeye teşvik etmeye çalıştıklarını ifade etti.















