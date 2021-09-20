Zaman giderek daralıyor! 450 bin aşı çöpe gidebilir

Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Uganda Sağlık Bakanlığı, Ulusal İlaç Depolarına, kırsal bölgelerde kullanılmayan aşıların 25 Eylül'e kadar acilen toplatılması talimatı gönderdi.

30 Eylül'de süresi dolacak 455 bin aşı, yerel tesislerdeki düşük katılımdan ötürü kullanılmazken, aşıların zamanında toplanılıp kullanılmaması halinde çöpe gitmesinden korkuluyor.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Emmnauel Ainebyoona, geçen hafta, yeterli koordinasyonun sağlanamamasından ötürü aşılamaya düşük katılım olduğunu söylerken, aşı olması öncelik taşıyan riskli grubun sağlık tesislerine erişimde zorluk yaşadığı belirtiliyor.

Yaklaşık 3,9 milyon doz aşının geldiği Uganda'da nüfusun yüzde 2,84'ü ikinci doz aşıyı oldu. Ülkede vaka sayısı ise 122 bini aştı.

AA

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