Zamana karşı ( Oyun)

MALZEMELER

Zamanlayıcı, oyun parası, bloklar veya legolar.

NASIL OYNANIR?

Kâğıtlardan veya kartonlardan oyun paraları tasarlayın. Çocuğunuza 5 oyun parası verin. Zamanlayıcıyı 10 dakikaya ayarlayın. Çocuğunuz bu süre zarfında bloklarla veya legolarla bir kule inşa etmeli ancak bu kuleyi yaparken etraftaki hiçbir şeyle ilgilenmemeli. Etrafa bakınmamalı veya konuşmamalı. 10 dakikanın tamamı boyunca görevde kalabilirse, ona 5 oyun parası daha verin. Ancak kurallara uymazsa size 1 oyun parası ödemesini söyleyin. Çocuğunuz 20 oyun parası olduğunda oyunu kazanır ve ödül olarak onunla istediği bir oyunu oynayabilir ya da favori atıştırmalığını verebilirsiniz!