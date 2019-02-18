Zanlı kadından korkunç savunma: Yırtmaçlı etek giyinmiştim...

Serik'e bağlı Merkez Mahallesi'ndeki evde geçen yıl 4 Haziran'da Mustafa Çukur, Venerao Eshalievaa'nın evinde bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili Kırgız Venerao Eshalievaa ile Mustafa Çukur gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin hazırlanan iddianame, Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, dini nikahla M.Ş. ile birlikte yaşayan sanık Venerao Eshalievaa'nın olay günü Çetin Uras ve Mustafa Çukur'la birlikte zaman geçirdikleri anlatılarak, şöyle denildi:

'KOLONYA BAĞIMLISI'

"Şüphelilerin daha önceden samimi arkadaş oldukları, cinsel birliktelik yaşadıkları, şüpheli Mustafa Çukur'un şüpheli Venerao Eshalievaa'nın ikametine sık sık gidip geldiği, olay günü alışveriş yapıp eve geldikleri, Venerao Eshalievaa'nın alkol aldığı, şüphelilerle maktulün salonda oturdukları sırada tam olarak tespit edilemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktığı, kolonya bağımlısı ve fiziksel olarak güçsüz olan Çetin Uras'ın olaydan sonra deterjanlı su ile yıkanan öldürmeye elverişli bıçakla öldürüldüğü, şüpheliler suçtan kurtulmaya yönelik birbirlerini suçlasalar da olaydan sonra şüpheli Venerao Eshalievaa'nın bıçakları deterjanlı suyla yıkadığı, şüpheli Mustafa Çukur'un evinde silah olduğunu belirterek, Venerao Eshalievaa'ya gözdağı verdiği ve olay yerini terk ettiği gibi hususlar göz önüne alındığında şüphelilerin iştirak halinde maktulü öldürdükleri anlaşılmaktadır."

Venerao Eshalievaa'nın eve gelen polislere kendisini 1977 doğumlu 'Adrina Blindu' adıyla tanıttığı ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullandığının belirlendiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin ayrı ayrı ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi.

İLK DURUŞMA YAPILDI

Cinayetle ilgili Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Venerao Eshalievaa, Antalya Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, salonda diğer sanık Mustafa Çukur, sanık avukatları, öldürülen Çetin Uras'ın kız kardeşi Sebahat Uras ve sanık yakınları hazır bulundu.

'BİR ANDA KALKTI BIÇAKLADI'

Kimlik tespitinin yapıldığı duruşmada Venerao Eshalievaa, Kırgızistan doğumlu, Kırgızistan ve Moldova çifte vatandaşı olduğunu, memleketinde avukatlık yaptığını belirtti. Türkiye'ye 12 yıl önce geldiğini aktaran Venerao Eshalievaa, herhangi bir işte çalışmadığını, M.Ş. ile dini nikahlı olduğunu söyledi. Çetin Uras'ın kalacak yeri olmadığı için yaklaşık 6 aydır kendi evlerinde kaldığını anlatan Venerao Eshalievaa, olay günü sabah saatlerinde Mustafa Çukur'un eve geldiğini ve kolonya bağımlısı olan Çetin Uras'a 2 şişe kolonya getirdiğini, bir süre sohbet ederek ayrıldığını söyledi. Akşam üzeri, markete giderken yolda Mustafa Çukur'u gördüğünü, birlikte alışveriş yaptıklarını ve eve geldiklerini anlatan Venerao Eshalievaa, "Ben, oturduğumuz odadaki masada marketten aldığımız malzemelerle yemek hazırlığı yapıyordum. Çetin Uras'la Mustafa Çukur da sohbet ediyordu. Bu sırada Mustafa Çukur, bir anda kalktı Çetin Uras'ı bıçakladı. Ben kendisine 'Ne yapıyorsun, seni polise şikayet edeceğim' dediğimde bana, 'Benim ruhsatlı silahım var. Kimseden korkum yok, Seni de vururum' dedi. Çetin Uras'ın vücuduna baktım, kan geldiğini görünce yara bandıyla kapattım ve üstünü değiştirmesini söyledim. Durumunun kötüleştiğini görünce alt komşuma inerek ambulans çağırdım. Çetin Uras'ı severdim, onu öldürmem için bir sebep yok" dedi.

'BACAĞIMA BAKTIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ'

Olay günü yırtmaçlı etek giydiğini, Çetin Uras bacağına baktığı için Mustafa Çukur'un kıskanıp Uras'ı bıçakladığını ileri süren Venerao Eshalievaa, mahkeme başkanının sorusu üzerine bıçakları yıkamadığını, Çetin Uras'ı öldürmediği söyledi.

'BU KADIN BENİ REZİL ETTİ'

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık Mustafa Çukur ise olay günü marketten alışveriş yaptıktan sonra Venerao Eshalievaa'nın yaşadığı eve geldiklerini, kendisinin masanın karşısında bulunan koltuğa, Çetin Uras ve Venerao Eshalievaa'nın ise koltukta oturduğunu söyledi. Venerao Eshalievaa'nın bira, Çetin Uras'ın kolonya, kendisinin soda içtiğini anlatan Mustafa Çukur, "Olayın tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum, hatırlamıyorum. Kadın bir anda elindeki bıçağı Çetin Uras'ın göbeğine vurdu, 2 defa vurdu. Ben neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda, Çetin Uras'ın koltuğa küçük tuvaletini yaptığını söyledi" diye konuştu. Olayın ardından apartman yöneticisinin evine indiklerini ve ambulans çağırdıklarını anlatan Mustafa Çukur, ambulans gelmeden kendisinin evden ayrıldığını belirterek, "Yaşım 75- 76. Sabıkam bile olmadı hiç. Bu kadın beni rezil etti. Çetin Uras'ı bıçaklamadım, bu kadın bıçakladı" dedi.

KARDEŞİ FENALAŞTI

Duruşmada ifade veren Çetin Uras'ın kardeşi Sebahat Uras ise Ankara'da oturduklarını, olaydan sonradan haberdar olduğunu belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti. İfadesinin ardından fenalaşan Sebahat Uras, mahkeme başkanının talimatıyla salon dışına çıkarıldı.

Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.



