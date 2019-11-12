Geçmişten günümüze en çok görülen ve doğru tedavi edilmezse yaşımın yitirilmesine sebebiyet veren zatürre hastalığında bilinçlenmek ve bilinçlendirilmek çok önemlidir. Bulaşıcı olan zatürre hastalığıyla ilgili bilmemiz gerekenler.

Zatürre (pnömoni) nedir?

Kısaca açıklamak gerekirse akciğer dokusunun iltihaplanmasına zatürre denir. Tıbbi adı pnömonidir. Bakteriler başta olmak üzere çeşitli mikroorganizmalara bağlı olarak meydana gelir. Bazı zatürre türlerinin hastadan sağlıklı kişiye bulaşma riski vardır. Hastalık genellikle hastanın kendi ağız, boğaz veya sindirim kanalında bulunan mikroplarının akciğere ulaşmasıyla başlar. Normalde hastalığa neden olmayan bu mikroplar, vücudu zayıf bulduğunda aktif hale gelerek zatürre olmaya sebebiyet verirler. Dolayısıyla zatürre bulamadan daha çok vücudun direnci kırıldığında ortaya çıkar.

Zatürrenin belirtileri nelerdir?

Üşüme, 39 - 40 °C'yi bulan ateş, öksürük, balgam çıkarma, göğüs ağrısı en sık rastlanan belirtilerdir. Nefes darlığı, bilinç kaybı, bulantı-kusma, sık nefes alıp verme, kas-eklem ağrıları, halsizlik gibi belirtiler de görülebilir. Ağır zatürre durumlarında bir hastada deri ve mukozanın mavi renk alması, ciddi nefes darlığı, tansiyon düşüklüğü ve bilinç bulanıklığı olabilir.

Belirtilerden biri bile görüldüğünde muhakkak bir hekime gidilmelidir. Zatürre ihmal edilmeye gelmeyen bir hastalıktır. İhmal edilmesi yaşamın yitirilmesine sebep olabilir.

Zatürre tanısı nasıl koyulur?

Zatürre belirtileriyle gelen hastalar muayene edildikten sonra çoğunlukla akciğer grafileri çekilerek tanı konur. Ağır zatürre durumlarında ve hastaneye yatması gereken hastalarda kan testleri, bilgisayarlı tomografi ve balgam testleri gibi ileri incelemeler gerekebilir. Zatürreye neden olan mikrobun belirlenmesi için balgam örneğinin incelenmesi gerekir. Ancak çoğu zaman değişik nedenlerle mikrobu belirlemek mümkün olamayabilmektedir.

Zatürre tedavisi, zatürre tipine göre değişiklik gösterir. En uygun ve en doğru tedaviyi hekim belirlemektedir.

Zatürreden korunma yolları nelerdir?

Zatürreden korunmak için zatürre oluşumunu kolaylaştıran olumsuz faktörler düzeltilmelidir. Bu amaçla kronik hastalıkların uygun şekilde takip ve tedavisi, stresten kaçınma, dengeli beslenme ve hijyenik barınma koşullarının sağlanması, alkol, tütün ve ilaç bağımlılığının kontrolü sağlanmalı bilinçli davranılmalıdır. Zatürreye yol açabilen veya kolaylaştırıcı olan grip salgınları sırasında kalabalıkta temasın azaltılması, maske kullanılması ve özellikle yüksek riskli gruba grip bulaştırabilecek kişilerin aşılanması korunma için önemlidir. Grip virüsünün bizzat kendisi zatürreye yol açabildiği gibi, diğer mikroorganizmalara bağlı zatürre türlerinin ortaya çıkmasını da kolaylaştırabilir. Gribin ağır seyrettiği ve ölümcül olduğu olgular çoğunlukla zatürrenin gribe eşlik ettiği olgulardır. Bu nedenle zatürrelerin ve buna bağlı ölümlerin önlenmesi için grip salgınlarının da önlenmesi gerekmektedir.

Zatürreden korunmak için "pnömokok aşısı"

Pnömokok ve yıllık influenza aşıları ile zatürrenin sıklığı ve ölüm oranı azaltılabilir.

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