Zayıflamanızı kolaylaştıracak 10 öneri

Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Başkara, yaz öncesi kilo vermek isterken kalori saydığınız diyet listelerine bağlı kalmadan kaliteli gıdalarla beslenerek, uzun süre tok kalıp, yağ yakabileceğinize dikkat çekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Başkara, yaz öncesi sağlıkla forma girmek isteyenlere “kaliteye” odaklanmalarını öneriyor. “Sebze, meyve, tahıl, bakliyat, tohumluları yeterli ve dengeli yediğinizde kaliteli gıdalar almış olursunuz. Ortalama bir yetişkinin günlük besin ihtiyacınızı kaliteli olarak karşılaması için...

BİR GÜNDE TÜKETİLMESİ GEREKEN ÖLÇÜLER:

* 3 ve 3 ölçüden fazla meyve (Bir yumruk kadar meyve bir ölçüdür.)

* 5 ve 5 ölçüden fazla sebze (Bir su bardağı çiğ sebze bir ölçüdür.)

* 3 ve 3 ölçüden fazla tahıl (Bir avuç tahıl bir ölçüdür.)

* 3 ve 3 ölçüden fazla kuru bakliyat (Bir avuç bakliyat bir ölçüdür.)

* 2 ve 2 ölçüden fazla tohumlular (2 adet ceviz gibi)

Günlük örnek menü:

Sabah: Humus Söğüş sebzeler Ceviz Karabuğday

Öğle: Soğuk çorba Sebze yemeği Bakliyat salatası

Akşam yemeği: Soğuk çorba Salata

Salata içine mutlaka : Keten tohumu, karabuğday, ceviz

Karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve mineral ihtiyacının bakliyat, sebze, meyve, tohumlular (Ceviz vb.) ve tahıllardan karşılanabileceğine dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Kevser Başkara, “Bu grupları kişisel tercihlerinizi de göz önünde bulundurarak çeşitli, kaliteli ve uygun miktarda tükettiğinizde kaliteli besinlerle sağlıklı kilo vererek form tutabilirsiniz” diyor.

Kilo verme diye bilinen “yağ yakma” ve “ödem atma”nın genel alışkanlıklara dikkat ederek ve beslenme düzeninde olumlu değişiklikler yaparak sağlanabileceğini unutmayalım.

KİLO VERMEYİ KOLAYLAŞTIRACAK 10 ÖNERİ:

1. Biyolojik saatinize uygun yaşayın.

2. Kaliteli uyku, yağ yakmada oldukça önemli. Yapılan çalışmalar uykusunu verimli almayanların yağ biriktirmeye daha fazla meyilli olduğunu gösteriyor.

3. Yemek yeme saatlerini iyi düzenleyin. Güneş açtığında uyanın güneş battıktan sonra yemek yemeyin.

4. Az az sık sık yemek değil öğün aralarının süresini uzatın. İyice acıkmadan yemek yemeyin. İki veya üç öğün yeterlidir.

5. En önemlisi atıştırmayın. Kaliteli öğünler ile çeşitlendirmeyi sağlayın ve doyun. Evet, evet doyun! Kaliteli bir öğün alarak uzun süre tok kalın, tok kalırsanız yağ yakmaya başlarsınız.

6. Kışa göre daha fazla taze sebze ve meyve yenilmelidir. Mevsiminde taze sebzeleri ihmal etmeyin. Sebzelerde antioksidan oldukça iyi miktarda bulunur. Bunlar ödem attırır. Hücreyi zırh gibi korur.

7. Yeşil beslenin. Hücrenin yağ yakmak için oksijene ihtiyacı var. Oksijeni sağlayan güneşe temas eden yiyeceklerdir. Yeşil yapraklılar yani…

8. Hobiler edinin. Rahatlamanız için oldukça önemli. Stresi alır, sakinleştirir, duygusal yemeleri engeller.

9. Sosyal medya kullanımını sınırlandırın. İştah açıcı sağlıksız içeriklerle dolu olan bu mecrada işin ne denli tehlikeli hale geldiğinin altını çizmek isterim.

10. Endorfinleri salgılatacak, sizi rahatlatan ve mutlu eden anları artırın. Sarılın, sevgi, ilgi, şefkat endorfinleri artırıp bağışıklığı oluşturur. Bağışıklık artınca yağ yakmanız kolaylaşır.



