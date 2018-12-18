Zehir tacirleri suçüstü yakalandı

Kırıkkale’de narkotik polisi tarafından 2 aydır takip edilen uyuşturucu satıcıları suçüstü yakalandı

18 Aralık 2018, Salı 23:10 Son Güncelleme:
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Zehir tacirleri suçüstü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 aylık takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın ikamet ettiği eve eş zamanlı operasyon düzenlendi.

V.P. isimli şahsın evinde yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş sentetik kannabinoid ve bir miktar eroin ile uyuşturucu madde paketlemede kullanılan materyaller ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

A.A.'nın evinde ise yapılan aramada uyuşturucu madde paketlemeye yarayan materyaller elde edildi. V.P. ile A.A. gözaltına alınarak Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

Yapılan tahkikat sonrasında Kırıkkale Adliyesine sevk edilen 2 şahıs, "uyuşturucu madde ticareti" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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