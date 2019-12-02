Zehirli köpüklerin içinde selfie çekme yarışı

1,3 milyar nüfuslu Hindistan, çevre kirliliğinde başı çeken ülkeler arasında. Hindistan'daki Chennai sahili, okyanustan gelen fabrika ve hastane atıklarıyla doldu. Zehirli atıklar nedeniyle sahilde köpükler oluştu. Hindistan halkı ise, zehirli köpükleri bir selfie aracı haline getirdi. Çoluk çocuk demeden, sağlıklarını hiçe sayan Hint vatandaşlar, köpüklerin için fotoğraf çekilebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Dünyanın en uzun doğal kumsalına sahip bölgeyi korkunç bir koku kaplamasına karşın çok sayıda kişinin köpüklerin içine girip hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşlar, daha sonra bu fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Öte yandan, Hindistan halkı, hava kirliliği nedeniyle çoğu zaman evlerinden dışarı çıkamıyor.

Delhi'de hava kirliliği üzellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşıyor. Kentte kirliliğin 2019'da görülmedik seviyeye yükseldiği belirtiliyor. Delhi Eyaleti Başbakanı Arvind Kejriwal, hava kirliliğinin "dayanılmaz" düzeye ulaştığını belirterek, merkezi hükümetten derhal gerekli adımları atmasını istemişti. BBC Güney Asya Editörü Jill McGivering, ülkede politikalarıların sorun nedeniyle birbirlerini suçladıklarını söylüyor. Hindistan'ın başkentinde halen hava kirliliği düzeyi, Çin'in başkenti Pekin'dekinin 7 katı.

Okullar tatil edilmişti

Geçtiğimiz ay Hindistan'da 30'dan fazla uçak kirlilik nedeniyle başkent çevresinde rotalarını değiştirmek zorunda kalmıştı. Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle acil durum ilan edilmiş, okullar da tatil edilmişti.



