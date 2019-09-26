Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkı tam gaz devam ediyor

Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkı tam gaz devam ediyor Zehra Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu sevgili Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Etiler’de görüntülendi