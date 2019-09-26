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Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkı tam gaz devam ediyor

Zehra Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu sevgili Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Etiler’de görüntülendi

26 Eylül 2019, Perşembe 08:52
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Zehra Çilingiroğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu aşkı tam gaz devam ediyor

Hülya Avşar’ın Kaya Çilingiroğlu’ndan olan kızı Zehra Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu sevgili Alaattin Kadayıfçıoğlu ile önceki akşam Etiler’de görüntülendi.

Papermoon adlı mekanda yemek yiyen sevgililerin keyifleri yerindeydi.

Çıkışta sevgilisinin aracına geçen Çilingiroğlu, muhabirlerin sorularını yanıtsız bıraktı.


Haberin fotoğrafları için tıklayınZehra Çilingiroğlu tatilde


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