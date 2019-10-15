Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı
Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu (21) hafta sonu katıldığı bir davette güzelliği ile dikkat çekti
Üniversite 3. sınıf öğrencisi Zehra Çilingiroğlu’nun estetik yaptırdığı iddia edildi.
'Ergenlik bitti yaşımla birlikte yüzüm de oturdu'
Yorumları okuyan Zehra durumu yakınlarına şöyle açıkladı:
“Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız.
'Estetiğe annem müthiş karşı'
Zaten estetiğe annem müthiş karşı.”
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