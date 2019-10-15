Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı

Hülya Avşar ile Kaya Çilingiroğlu’nun kızları Zehra Çilingiroğlu (21) hafta sonu katıldığı bir davette güzelliği ile dikkat çekti

15 Ekim 2019, Salı 08:00 Son Güncelleme:
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Zehra Çilingiroğlu'nun sırrı ortaya çıktı

Üniversite 3. sınıf öğrencisi Zehra Çilingiroğlu’nun estetik yaptırdığı iddia edildi.

'Ergenlik bitti yaşımla birlikte yüzüm de oturdu'

Yorumları okuyan Zehra durumu yakınlarına şöyle açıkladı:

“Ergenlik bitti, yaşımla birlikte yüzüm de oturdu. Estetik mi? Asla ve imkansız.

'Estetiğe annem müthiş karşı'

Zaten estetiğe annem müthiş karşı.”


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